Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Et si on dansait ? Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Et si on dansait ? Trégastel, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Trégastel. Et si on dansait ? 2021-07-20 14:30:00 – 2021-07-20 22:00:00 Place Saint Anne Centre des congrès

Medley de toutes ces danses 20h00 à 22h00 +33 6 89 32 48 35 Initiation de danses bretonnes de 14h30 à 16h00

Initiation de danses country de 16h00 à 17h00

Initiation de danses irlandaises de 17h00 à 18h00

Initiation de Line dance de 18h00 à 19h00

Medley de toutes ces danses 20h00 à 22h00 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

