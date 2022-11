Et si on chantait ? Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Et si on chantait ? Villeneuve-de-Marsan, 17 décembre 2022

L'ensemble vocal les Pinsongs vous convie à un voyage vocal au pays de la variété française et internationale. Une soirée sympathique où le public reprendra avec enthousiasme les refrains ! 10 EUR

