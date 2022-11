Et si on chamboulait la grande littérature ? Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Prenez le pouvoir sur la littérature dans cet atelier d’écriture ludique et créatif Phrases digressives, langue âpre ou alambiquée, intrigues poussiéreuses : parfois la « grande littérature » irrite… Dans cet atelier, nous nous permettrons de la gratter autant que ça nous démange ! Simon Lhéritier s’intéresse aux questions d’émancipation et de domination dans l’écriture. En deux séances ludiques et irrévérencieuses, il vous propose de prendre le pouvoir sur quelques textes connus et reconnus, pour explorer votre propre idée de la littérature. À partir de 15 ans. Aucun prérequis attendu. Inscription de préférence aux deux séances. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : 0155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

