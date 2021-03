Ferrières-sur-Ariège lycée professionnel Jean DURROUX Ferrières-sur-Ariège Et si on acceptait les différences pour vivre ensemble ! lycée professionnel Jean DURROUX Ferrières-sur-Ariège Catégorie d’évènement: Ferrières-sur-Ariège

Des lycéens ont été sollicité afin de créer et réaliser des saynètes sur les thèmes du racisme, de l’antisémitisme, et de la haine anti-LGBT.

L’idée de créer ses saynètes viens du constat que pour toucher le plus grand nombre de citoyens et surtout les jeunes, il faut que ce soit eux qui véhicule l’information.

Notre but est de participer à faire accepter les différences, briser les préjugés, apprendre à vivre avec des personnes différentes sans jugement, lutter contre les stéréotypes…

Ne pas enfermer les personnes différentes dans des stéréotypes et faire accepter les différences et briser les préjugés

