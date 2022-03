Et si nous mariions la France et l’Allemagne ! Essai en 4 actes Aix-en-Provence, 24 mars 2022, Aix-en-Provence.

Et si nous mariions la France et l’Allemagne ! Essai en 4 actes Aix-Marseille Université 29, avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-03-24 18:30:00 – 20:15:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Et si l’Allemagne et la France avaient plus en commun qu’une communauté́ de destin partagé dans l’Union Européenne ? Et si une belle histoire franco-allemande pouvait nous éclairer pour proposer demain une union franco-allemande, source de paix et de prospérité́ pour l’Europe ?



Ardent européen et spécialiste des transports, surtout si c’est pour franchir une frontière, Laurent Guihéry nous présentera son dernier essai et évoquera les défis qui se présentent à l’Europe et aux relations franco-allemandes en ce début de XXIe siècle. L’un d’entre eux, et non des moindres, est celui de transports plus soutenables et plus efficaces entre nos pays.



Membre élu de la commission scientifique de l’Université franco-allemande (UFA-DFH), Laurent Guihéry est professeur en sciences des transports à CY Cergy Paris Université où il anime un réseau d’échanges universitaires franco-allemands et européens. Il est membre du laboratoire MATRIS (CY-CEREMA) et membre de la European Platform of Transport Sciences.



Organisée par le Départements d’Etudes Germaniques d’Aix-Marseille Université, en coopération avec le Centre Franco-Allemand de Provence et les bibliothèques Les Méjanes – Allumettes

Rencontre / lecture avec Laurent Guihéry

catherine.teissier@univ-amu.fr +33 4 42 21 29 12

Aix-Marseille Université 29, avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

