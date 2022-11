« Et si Nous chantions Noël » – concert lyrique flûte-chant-piano Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

21000 «Je vais honorer Noël dans mon cœur, et essayer de le garder toute l’année.. » Charles Dickens

Accueillons Noël aux couleurs lumineuses, aux éclats de rires, aux espérances joyeuses…

Fêtons Noël sur ces airs aux parfums de notre enfance, aux parfums de recueillement…

Chantons Noël et retrouvons la candeur de nos yeux éblouis d’enfants…

Le Trio ClairObscur-Lyrique avec Sylvie MONOT soliste lyrique mezzo-soprano, Mathilde GROFFIER flûtiste et Caroline SCHMID compositrice et pianiste vous invite à les suivre et vivre en musique la magie de Noël… INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 17 décembre 2022 à 20h00

Dimanche 18 Décembre 2022 à 15h00

Cellier de Clairvaux – Salle Haute – 27 boulevard de la Trémouille à Dijon

Pas de Réservation

Entrée libre – Participation au chapeau

Renseignement : https://www.clairobscur-lyrique.fr- 06.99.31.36.29

