Et si mes rêves devenaient réalité ? Médiathèque L’Espal Le Mans, mardi 9 avril 2024.

Et si mes rêves devenaient réalité ? Lecture de textes de rap et de slam Mardi 9 avril, 17h00 Médiathèque L’Espal Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T17:00:00+02:00 – 2024-04-09T17:45:00+02:00

Fin : 2024-04-09T17:00:00+02:00 – 2024-04-09T17:45:00+02:00

Venez écouter et découvrir une lecture à voix haute des textes écrits par les élèves de 3°B du collège Costa Gavras dans le cadre du projet Cultures Urbaines.

Cette année les élèves ont travaillé seul.e ou à plusieurs sur ces chansons dont la thématique est le Rêve.

Durée : 45 min.

Public : ados-adultes

Médiathèque L’Espal 60-62 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire