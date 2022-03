Et si l’univers avait un sens… Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville, le mardi 19 avril à 19:30

Nous avons tous déjà cassé un verre mais qui, parmi nous, peut se vanter d’avoir vu des morceaux de verre s’assembler pour former un verre ? C’est apparemment impossible. Pourtant c’est ce que fait l’univers depuis 13.8 milliards d’années. « L’univers aurait pu ne pas être beau, et pourtant il est beau » interroge l’académicien François Cheng. Est-il vrai que l’univers aurait pu ne pas être beau, ou du moins structuré en formes complexes et singulières ? Et si l’univers avait un sens, au même titre que l’eau s’écoule le long d’une colline… En prolongation de l’exposition « Le Château des Etoiles », la médiathèque centre-ville a invité David Elbaz, astrophysicien et directeur de recherche au Commissariat à l’Energie Atomique, pour explorer ces questions, et proposer de changer notre regard sur l’Univers. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Conférence par David Elbaz, astrophysicien et directeur de recherche au Commissariat à l'Energie Atomique
Médiathèque centre-ville
33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux

2022-04-19T19:30:00 2022-04-19T21:00:00

