Et si l’on parlait du JT ? Centre Pompidou Paris, lundi 12 février 2024.

Le lundi 12 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Profession reporter », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du journal télévisé, son histoire et son évolution.

Le journal télévisé, qui a vu le jour le 29 juin 1949, est très vite devenu LE rendez-vous favori des Françaises et des Français avec l’information, ainsi qu’un enjeu de pouvoir. L’indépendance reste un combat malgré un souffle de liberté depuis les années 1980.

Au fil des décennies, une forme inédite d’information a mis en avant l’image avec le succès – pour le meilleur comme pour le pire – qu’on lui connaît aujourd’hui. Le reportage, l’enquête, les interviews ont apporté leurs lots de grands moments d’antenne. À son apogée, l’édition de 20h est devenue une marque étroitement mesurée, l’audience n’étant pas le moindre de ses critères d’appréciation.

Avec (sous réserve)

Jean-Marie Cavada, ancien journaliste. Il a été entre autres le présentateur du JT et chef du service de politique étrangère à l’ORTF, et directeur de l’information à TF1.

Martine Laroche-Joubert, journaliste et grand reporter au service étranger de France 2

Claude Sérillon, journaliste. Il a présenté les JT d’Antenne 2 / France 2 et TF1.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/et-si-lon-parlait-du-jt/ contact.communication@bpi.fr

© Serge Ottaviani CC BY-SA 4.0