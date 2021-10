Paris Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) île de France, Paris Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal), 4 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 18h à 21h

gratuit

Des jeux de société pour les petits et les grands, de la bonne humeur, de quoi passer une belle soirée… … vous pouvez aussi apporter vos jeux préférés afin de les faire découvrir. Pour profiter pleinement et sans peur des méchants virus, chacun peut apporter sa nourriture et ses boissons, afin que nous partagions un bon moment entre deux parties. Accueil bilingue français / LSF Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (288m) 2, 12 : Pigalle (416m)

Contact :Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Animations -> Loisirs / Jeux Ados;Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-12-04T18:00:00+01:00_2021-12-04T21:00:00+01:00

Crédits bibliothèque Chaptal

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris