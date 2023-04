Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

En solo, en battle, en famille, petits et grands, venez jouer sur Switch ou sur PS4. Accueil bilingue LSF/FR Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Bibliothèque Louise Walser-Gaillard playmobils jouant aux jeux vidéo

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 2023-05-20 was last modified: by Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 20 mai 2023 Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris

Paris Paris