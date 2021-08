Paris Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) île de France, Paris Et si l’on jardinait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Et si l’on jardinait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal), 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Dans le cadre de la fête des jardins et de l’agriculture urbaine et en collaboration avec le comité de quartier, nous vous invitons à semer, bêcher, planter dans le jardin de la bibliothèque, nouvellement nommé jardin Pauline Garcia-Viardot. Et si vous avez des plantes, des boutures ou des graines que vous souhaitez voir pousser dans le jardin, apportez les ! Animations -> Autre animation Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (288m) 2, 12 : Pigalle (416m)

Contact :bibliothèque Louise Walser-Gaillard 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Animations -> Autre animation Ados;Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-25T15:00:00+02:00_2021-09-25T17:00:00+02:00

Crédits bibliothèque Louise Walser-Gaillard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris