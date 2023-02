ET SI L’OCEAN… MJC LE TOTEM CHAMBERY Catégories d’Évènement: 73000

ET SI L'OCEAN… MJC LE TOTEM, 29 mars 2023, CHAMBERY. ET SI L'OCEAN… MJC LE TOTEM. Un spectacle à la date du 2023-03-29 au 2023-03-29 18:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. MJC LE TOTEM (L.1-1123723, L.2-1123724, L.3-1123725) PRESENTE Une fillette, Adèle, nous raconte l'histoire des océans. Elle joue avec tout ce qu'elle redoute, tout ce dont elle a peur. Et puis Adèle explique le soin qu'elle devine devoir donner à cet Océan, à ce géant d'eau salée et à ses habitants malmenés. Elle sait que l'humanité ne survivra que si les océans sont nos alliés, nos complices. Alors Adèle dans son bac à sable joue. Elle se transforme en marionnette, en sirène, en hippocampe… Elle nous entraîne dans son voyage océanique. Théâtre d'objets A Voir en famille A partir de 7 ans Durée : 55 min Compagnie La fabrique des petites utopies

