Et si les œuvres d’art pouvaient parler – Stan Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Et si les œuvres d’art pouvaient parler – Stan Royale Factory, 3 juin 2022, Versailles. Et si les œuvres d’art pouvaient parler – Stan

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Royale Factory

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains. Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous? Stan incarne ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se nourrit de la véritable histoire de l’oeuvre tout en tutoyant notre époque. Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et ses propres gestes. Fidèle à son ADN artistique où langage, humour et danse se déploient avec panache, Stan nous invite à un partage d’émotions, de réflexions et de rires.

22 euros tarif pleins 18 euros tarif réduit

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains. Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la parole? Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles Departement Yvelines

Royale Factory Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Et si les œuvres d’art pouvaient parler – Stan Royale Factory 2022-06-03 was last modified: by Et si les œuvres d’art pouvaient parler – Stan Royale Factory Royale Factory 3 juin 2022 Royale Factory Versailles Versailles

Versailles Yvelines