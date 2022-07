Et si les oeuvres d’art pouvaient parler ? – Stan

Et si les oeuvres d’art pouvaient parler ? – Stan, 11 novembre 2022, . Et si les oeuvres d’art pouvaient parler ? – Stan



2022-11-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-12 16 16 Les oeuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains.

Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais c’était elles qui prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ?



Chaque oeuvre d’art aura ici sa propre incarnation et abordera avec humour un thème en écho avec son histoire, qui raisonnera avec la notre.



Mise en scène : Papy

Avec Stan Retrouvez le spectacle « Et si les oeuvres d’art pouvaient parler ? » sur la scène de l’Art Dû. Les oeuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains.

Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais c’était elles qui prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ?



Chaque oeuvre d’art aura ici sa propre incarnation et abordera avec humour un thème en écho avec son histoire, qui raisonnera avec la notre.



Mise en scène : Papy

Avec Stan dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville