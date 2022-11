Et si les objets racontaient leur histoire : tendez l’oreille !

2022-12-18 – 2022-12-18 Parmi les merveilles des collections de la famille, certains de ces objets s’éveillent et se mettent à parler. Leur histoire est passionnante. Un régisseur d’autrefois, une marquise, une duchesse reviennent du passé pour faire revivre les précieux objets du château. Florence vous invite à les rencontrer. De pièce en pièce, des saynètes vous dévoilent l’usage de ces objets du quotidien du 18e à nos jours : du maniement codé des éventails à celui plus intime du bourdaloue et pour terminer les secrets des arts de la table.

Un parcours de visite original et ponctuée de saynètes avec la complicité de Pascal Rebours et de Ketty de Larrinaga. Divertissement, surprises et rires garantis ! info@chateaudequintin.fr +33 6 11 55 71 08 https://www.chateaudequintin.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-14 par

