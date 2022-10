Et si les objets racontaient leur histoire : tendez l’oreille ! – Les Minutes Bleues Quintin Quintin Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Quintin

Et si les objets racontaient leur histoire : tendez l’oreille ! – Les Minutes Bleues Quintin, 30 octobre 2022, Quintin. Et si les objets racontaient leur histoire : tendez l’oreille ! – Les Minutes Bleues

Château de Quintin Impasse de la Pompe Quintin Ctes-d’Armor Impasse de la Pompe Château de Quintin

2022-10-30 17:30:00 – 2022-11-03 19:00:00

Impasse de la Pompe Château de Quintin

Quintin

Ctes-d’Armor Quintin À la tombée de la nuit, un insolite sortilège s’abat sur le château de Quintin. Parmi les merveilles des collections de la famille, certains de ces objets s’éveillent et se mettent à parler. Leur histoire est passionnante. Un régisseur d’autrefois, une duchesse ou un majordome reviennent du passé pour faire revivre les précieux objets du château. Florence vous invite à les rencontrer. De pièce en pièce, des saynètes vous dévoilent l’usage de ces objets du quotidien du 18ème à nos jours : du maniement codé des éventails à celui plus intime du bourdaloue. Puis, juste avant que le sortilège ne s’évanouisse et après avoir dévoilé les secrets des arts de la table, le majordome en livrée, vous convie à un apéritif breton, dans le respect des règles de bienséance, cela va de soi. Le saviez-vous ? Parmi les éventails de la collection figure un exemplaire peint à la feuille d’or en plumes de pigeon, que vous pourrez admirer spécialement pour l’occasion. Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. info@chateaudequintin.fr +33 2 96 74 94 79 http://www.chateaudequintin.fr/ Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Quintin Ctes-d'Armor Impasse de la Pompe Château de Quintin Ville Quintin lieuville Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Departement Ctes-d'Armor

Quintin Quintin Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quintin/

Et si les objets racontaient leur histoire : tendez l’oreille ! – Les Minutes Bleues Quintin 2022-10-30 was last modified: by Et si les objets racontaient leur histoire : tendez l’oreille ! – Les Minutes Bleues Quintin Quintin 30 octobre 2022 Château de Quintin Impasse de la Pompe Quintin Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Quintin

Quintin Ctes-d'Armor