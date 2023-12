Et si « Les Liaisons dangereuses » avaient une suite… Théâtre Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

31 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024

dimanche

de 17h00 à 18h10

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

« N’oubliez jamais que lorsqu’une femme en combat une autre, l’issue est souvent fatale. » Pierre Choderlos de Laclos. 1799. Un relais de chasse, dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont-elles adoucie ? Le temps panse-t-il les blessures de l’orgueil ? Le piège qu’on lui tend l’anéantira-t’elle ? Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 1er mars 2024 à l’issue de la représentation. Ce spectacle a déjà joué au Lucernaire du 8 mars 2023 au 7 mai 2023. « Un duel intense. » – Télérama « Efficace et brillant. » – L’Humanité « On est bluffé. » – Paris Match « Le résultat est sensationnel. » – France Info Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/merteuil +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/merteuil-2/

Théâtre Le Lucernaire
53 rue Notre-Dame-des-Champs
75006 Paris

