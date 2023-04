Et si « Les Liaisons Dangereuses » avaient une suite… : « Merteuil » au Lucernaire ! Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du mercredi 08 mars 2023 au dimanche 07 mai 2023

Spectacle de théâtre contemporain, de Marjorie Frantz et mis en scène par Salomé Villiers. 1799. Un relais de chasse, dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont-elle adoucie ? Le temps panse-t-il les blessures de l’orgueil ? Le piège qu’on lui tend l’anéantira-t’elle ? « N’oubliez jamais que lorsqu’une femme en combat une autre, l’issue est souvent fatale. » Pierre Choderlos de Laclos. Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire. La presse en parle : L’instant est savoureux. La confrontation des deux merveilles comédiennes, des deux personnages, est aussi belle qu’édifiante. Quel bonheur de découvrir ce parcours de femmes. Toutelaculture



Un bijou d’esprit, d’intelligence et de sensibilité. SNES FSU

© Cédric Vasnier

