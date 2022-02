“Et si les classes populaires étaient écoutées” Les Amarres Paris Catégories d’évènement: île de France

“Et si les classes populaires étaient écoutées” Les Amarres, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Les Amis du Monde diplomatique de Paris vous invitent à une table ronde avec Pierre Souchon aux Amarres. ’ “ ́ ́ ́ ” ́ “ ” ( ) “Avant que les « gilets jaunes » ne placent le prix du carburant sous les feux de l’actualité, il suffisait de fréquenter n’importe quel café de n’importe quelle campagne de France pour savoir que, depuis une décennie, grondait la colère populaire autour d’un thème central : la voiture. Les radars ! L’essence ! Le diesel ! Le contrôle technique ! Les vignettes ! Mais la gauche syndicale et politique habite-t-elle ces campagnes ? Fréquente-t-elle ces établissements ? Et si tel était le cas, aurait-elle été capable de discerner dans ces propos autre chose que des brèves de comptoir ?” Nous vous retrouvons donc le jeudi 17 mars à 19h aux Amarres. ̀ ́ Le repas prix libre est un repas participatif et solidaire, venez déguster un bon plat cuisiné par les personnes accueillies de “l’Accueil de jour homme” de l’association Aurore aux Amarres ! PAIEMENT EN LIQUIDE UNIQUEMENT POUR LE REPAS Les contributions reviennent à celles et ceux qui préparent les plats et les boissons. Venez rencontrer les accueilli·e·s lors de ces temps d’échange ouverts à toutes et à tous ! Bon appétit ! Les Amarres 24 Quai d’Austerlitz Paris 75013 Contact : https://fb.me/e/375CNpvvg https://www.facebook.com/lesamarresparis Conférence

