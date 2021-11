Arles Maison De la Vie Associative Arles, Bouches-du-Rhône Et si l’effondrement avait déjà eu lieu? Maison De la Vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Et si l’effondrement avait déjà eu lieu? Maison De la Vie Associative, 20 janvier 2022, Arles. Et si l’effondrement avait déjà eu lieu?

Maison De la Vie Associative, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

L’université populaire du pays d’Arles, l’UPOP’Arles vous présente une conférence du psychanalyste et philosophe Roland Gori: les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermoindustriellles se sont effondrées. Nous sommes pris sous les décombres de cet effondrement, comme en attestent nos malheurs actuels, pandémie, crise climatique, crises sociales et psychique, symptôme de notre impréparation culturelle, sociale et civilisationnelle. Il nous faut sans attendre inventer une nouvelle forme d’utopie fabriquée avec l’étoffe de nos rêves, pensée moins comme le projet d’un avenir meilleur repoussé aux calendes grecques que comme l’originalité à saisir à tout moment pour inventer un futur inédit. Roland Gori est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie et président de l’Association l’Appel des Appels. Il a publié une vingtaine d’ouvrages.

Entrée libre

Il est urgent de rêver un autre présent. Maison De la Vie Associative 3, boulevard des Lices, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Maison De la Vie Associative Adresse 3, boulevard des Lices, Arles Ville Arles lieuville Maison De la Vie Associative Arles