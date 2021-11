Cognac GRAND COGNAC Charente, Cognac Et si le meilleur des repreneurs était déjà dans votre entreprise ? GRAND COGNAC Cognac Catégories d’évènement: Charente

Cognac

Et si le meilleur des repreneurs était déjà dans votre entreprise ? GRAND COGNAC, 17 novembre 2021, Cognac. Et si le meilleur des repreneurs était déjà dans votre entreprise ?

GRAND COGNAC, le mercredi 17 novembre à 08:45

Vous envisagez de céder votre entreprise ? C’est peut-être l’une des décisions les plus importantes de votre vie professionnelle. Raison de plus pour ne pas passer à côté d’une solution somme toute évidente : le rachat de votre entreprise par ceux qui vous ont aidé, parfois depuis des années, à la faire grandir. Transmission d’entreprise à ses salariés en SCOP GRAND COGNAC 16100 Cognac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T08:45:00 2021-11-17T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Cognac Autres Lieu GRAND COGNAC Adresse 16100 Ville Cognac lieuville GRAND COGNAC Cognac