Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus? Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris. Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus?

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus ? Avec Bienvenue à la Ferme, testez vos connaissances et ajustez vos gestes en participant en famille ou entre amis aux défis chasse au gaspillage alimentaire ! Autour d’un conte en version Kamishibaï relatant le cycle du blé et du pain, adultes et enfants découvrirons que chacun peut apprendre à ne pas gaspiller. Les enfants pourront ensuite participer à un jeu de l’oie sur ce même chemin de la lutte contre le gaspillage.

gratuit

Avec Bienvenue à la Ferme, testez vos connaissances et ajustez vos gestes en participant aux défis « chasse au gaspillage alimentaire ». Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus? Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-04 was last modified: by Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus? Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 4 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris