Et si l’art était la partie manquante de l’économie ? Université Paris Dauphine Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

L’association Entr’AID de Paris Dauphine organise une conférence avec l’écrivaine, journaliste et musicienne Blandine Rinkel, qui sera animée par le philosophe et essayiste Emmanuel Leclercq.

L’équipe Entr’aid est ravie de vous annoncer sa nouvelle conférence, autour du thème suivant : « L’art est-il la partie manquante de l’économie ? ».

L’économie règne sur nos existences. Le pire de la servitude : ne pas savoir, ne pas comprendre, être livré tout nu au pouvoir brut de la production et de la marchandise, balloté d’une crise à l’autre comme un bateau ivre. A l’écoute du mot « économie », n’ayez plus le réflexe de vous cacher sous le tapis ! Notre équipe vous propose d’embarquer sur des fleuves insondables et de décrypter ce que l’art pourrait apporter à l’économie.

Pour cela, nous avons l’honneur de recevoir des invités exceptionnels !

La journaliste, écrivaine et musicienne Blandine Rinkel tentera de remettre en peu d’ordre dans un sujet complexe, sens dessus-dessous, l’économie ! Elle a d’abord publié deux romans remarqués, « L’abandon des prétentions » (Fayard, 2017) et « Le nom secret des choses » (Fayard, 2019), ainsi qu’un livre d’entretiens, « Tout tremble » (PUF, 2021). En 2022, elle publie un nouveau roman très remarqué, toujours aux éditions Fayard : « Vers la violence ».

La conférence sera menée par le philosophe et essayiste Emmanuel Leclercq, notamment fondateur de « Devenir pour Agir », première émission française d’Interviews Philosophiques de Grandes Personnalités et animateur de « La Minute philo », qui vise à présenter sous un angle philosophique, en 1 minute chaque semaine, un thème d’actualité.

Ils s’empareront tous deux d’un sujet complexe, l’économie, en essayant de rester tout à la fois objectifs, exhaustifs et en rendant le savoir ludique.

A vos agendas, prenez note ! Rendez-vous le jeudi 28 mars 2024 à 18h. La conférence se déroulera en amphi 6, à l’Université Paris Dauphine.

L’inscription est obligatoire et ça se passe ici : https://lnkd.in/endyUJgu

Université Paris Dauphine Pl. du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016

Contact : https://my.weezevent.com/et-si-lart-etait-la-partie-manquante-de-leconomie

Paris Dauphine Venez écouter avec nous Blandine Rinkel poser son regard sur les temps modernes !