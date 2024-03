ET SI LA COULEUR ÉTAIT POSSIBLE ? Mairie de Chauvé Chauvé, mercredi 20 mars 2024.

Pour célébrer le 2ᵉ anniversaire de la création de l’association la CLEF des Familles, toutes les énergies des familles et des bénévoles se sont mobilisées pour monter un grand projet collaboratif. Rendez-vous à Chauvé pour le découvrir !

4 bonnes raisons de découvrir ce projet :

Tous de véritables cré-acteurs

Pour la réalisation de cette Expo idéale, les cré-acteurs sont des enfants de 18 mois à 11 ans, des adultes, qu’ils soient parents, grands-parents, assistantes maternelles, professionnelles de l’enfance, seniors et tous les membres bénévoles de l’association.

L’exposition Et si la couleur était possible ? est inspirée du concept d’Expo idéale d’Hervé Tullet, artiste international de la couleur.

L’objectif de ce projet est de sensibiliser les familles à développer ensemble leur potentiel créatif.

Petits et grands partagent non seulement de bons moments ensemble, mais enrichissent leur culture artistique et littéraire.

La centaine de familles membres de la CLEF des Familles et ses quelque 40 bénévoles ont été invités en janvier et février à libérer leur créativité artistique de manière heuristique au sein des différents ateliers de l’association.

L’imagination, la créativité, la spontanéité, chères à la CLEF des Familles, sont plus que jamais à l’honneur !

L’association a fait siens les mots-clefs chers à Hervé Tullet simplicité, hasard, espace, musique, fragilité, légèreté, accumulation. Sa méthode de création artistique, accessible à tous, petits et grands, a également été déterminante. Pour que chacun libère sa créativité, l’artiste propose de faire des gestes simples pour tracer des points, des lignes, des taches, des gribouillis et d’utiliser les 3 couleurs primaires, plus le noir et le blanc. Et le mouvement se poursuit en déchirant, trouant, recomposant, accumulant, collant sur toutes sortes de supports, en intérieur comme en extérieur. Partant de là, à chacun de créer sa propre narration autour des œuvres réalisées. L’Expo idéale permet à tous, petits et grands, de libérer leur créativité avec plus ou moins de moyens, sur toute sorte de supports. […]

Pratique :



Ce cheminement artistique original animera ainsi le bourg de Chauvé pendant la durée de l’expo (11 mars 30 avril).

Le guide de l’expo en précisera les différents lieux. Un quiz littéraire et artistique agrémentera la visite en la rendant interactive.

De nombreux lots seront à gagner.

Durant la période, cette exposition multisite d’un nouveau type, rendue possible grâce à la Mairie de Chauvé (3 000 habitants), mettra Chauvé sous les feux du Pays de Retz, mais aussi à l’international via le site web de l’Expo idéale.

Vernissage le vendredi 15 mars à 18h à la mairie de Chauvé

Qui est Hervé Tullet ?

C’est un artiste-illustrateur et auteur de livres pour la jeunesse avec plus de 80 titres à son actif et traduits en plus de 35 langues. Il anime des ateliers, avec(parfois plusieurs centaines de personnes, qui reposent sur les mêmes principes d’imagination et de créativité que ses livres. En 2018, il crée le concept d’Expo idéale avec Hervé Tullet, un projet multiforme dans lequel il propose à chacun de réaliser SON exposition en suivant ses gestes. https://lexpoideale.com/fr/ L’association CLEF des Familles remercie Hervé Tullet pour son soutien artistique.

Mairie de Chauvé 4 place du Champ de Foire

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@chauve.fr

