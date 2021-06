Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn, Tarn Et si j’explorais mon trésor intérieur ? Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Tarn

Et si j’explorais mon trésor intérieur ? Lisle-sur-Tarn, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lisle-sur-Tarn. Et si j’explorais mon trésor intérieur ? 2021-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-10 12:00:00 12:00:00

Lisle-sur-Tarn Tarn Lisle-sur-Tarn EUR 20 Atelier découverte pour les enfants de 6 à 9 ans.

Ecouter, observer en jouant.

Créer des mandalas.

Parler de ses pépites. severine.vaissieres@outlook.fr +33 7 81 09 91 29 dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac

Détails Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Lisle-sur-Tarn Adresse Ville Lisle-sur-Tarn lieuville 43.85279#1.81078