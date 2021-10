Cergy Points Communs - Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise Cergy, Val-d'Oise ET SI JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRE JACQUES HIGELIN / SPECTACLE EN APPARTEMENT OU JARDIN Points Communs – Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise Cergy Catégories d’évènement: Cergy

**Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin** est un portrait. Du chanteur, bien sûr, mais aussi de l’acteur qui en fait le récit, Zoon Besse. Fidèle de la compagnie Coup de poker, tendre punk, comédien inclassable, il livre, en une heure et en toute pudeur, l’histoire de sa vie à travers celle d’Higelin. Il y a des rencontres qui changent une vie. Comme dans beaucoup d’histoire d’amour, leur rencontre est mémorable : c’est peu après la mort de son père que Zoon découvre le chanteur. Celui-ci prend d’emblée pour lui des allures de père spirituel. Commence dès lors un compagnonnage à travers les années et les routes, Zoon le suivant au gré de ses tournées. Guidé par Jacques, il monte lui-même des dizaines de groupe, rêve sa vie à fond la caisse, vit avec et pour les copains, se défonce matin, midi et soir. A force d’écumer concerts et seringues, et de vouloir se frotter au rythme d’Higelin, Zoon en paie le prix fort et joue avec sa vie, le feu et la mort… Alors, comme parfois dans les histoires d’amour, il y a séparation : Zoon a besoin de lâcher Higelin, pas pour la vie, mais le temps de devenir père. Compagnon de route toujours, mais de loin en loin, il est grand temps pour lui de trouver son indépendance… Une nouvelle époque s’ouvre, où il n’est pas toujours facile à la sortie de l’école d’être le père qui arbore Creepers, ray-ban et perfecto. La bande de punks, elle, s’aime toujours, mais a pris du bide. Comme le dit si bien Jacques, ils s’aventurent dans la vieillardise. Certaines histoires d’amour n’ont pas de fin… Aux 60 ans de Zoon, c’est au tour de Higelin de le lâcher: il meurt. Le premier refuse d’aller aux funérailles du second. Trop douloureux: personne ne voudrait perdre deux fois son père… Zoon devient peu après grand-père. Et c’est à cette génération là qu’il souhaite léguer quelque chose : surtout pas du fric, mais le récit à vive allure du frisson que procurait la musique d’Higelin, à cheval entre poésie volcanique et chansons dégingandées, tendresse punk et rock’n’roll à jamais libre, qu’on n’oubliera pas de sitôt.

