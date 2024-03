ET SI JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ JACQUES HIGELIN Café de la gare Paris, dimanche 7 avril 2024.

ET SI JE N'AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ JACQUES HIGELIN Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot

Avec Zoon Besse

Mise en Scène Guillaume Barbot

Mise en musique Pierre-Marie Braye-Weppe

Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour Zoon, ce fut Higelin.

Il a quinze ans, nous sommes en 1976, et il fait la rencontre du chanteur dans la chambre d’une fille… Dès le premier morceau sur le tourne disque, c’est une déflagration, il veut faire Jacques Higelin comme métier.

Portraits de Zoon et du grand Jacques, c’est aussi le portrait d’une génération – punk, révoltée et insouciante – au regard de notre époque : est-ce possible d’être Higelin aujourd’hui ? Un récit pudique et insolent. Quand l’intime touche à l’universel, quand les airs d’une chanson se glissent dans nos quotidiens, quand on prend le risque d’être celui que l’on est vraiment.

Café de la gare 41 rue du temple Paris

