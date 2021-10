Et si je dansais La Rotonde – INSA Lyon, 29 mars 2022, Villeurbanne.

Et si je dansais

La Rotonde – INSA Lyon, le mardi 29 mars 2022 à 19:19

« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis » – Victor Hugo _Et si je dansais_ est une lettre adressée à l’oncle décédé du chorégraphe et représente son parcours de résilience. La démarche artistique de cette pièce est de rendre universel le parcours de résilience, quel qu’en soit le sujet. Dans cette lettre, il lui raconte l’homme qu’il est devenu depuis la mort brutale de cet oncle en 2010, en langage chorégraphique et en quelques mots, pour laisser une trace concrète de mon parcours de résilience, comme un cycle qui s’achève. Il évoque deux états, l’état réel et l’état irréel. Le décor permet de matérialiser ces deux états. Ce spectacle réunit plusieurs styles de danse : danse contemporaine, krump, danse africaine et hip hop. Cet exercice d’adaptation n’a pas été simple à traverser, car le corps est en perpétuelle mutation, à l’image de la vie. La danse est accompagnée par la musique de Thierry Ronget qui éveille le désire de danser et de parcourir nos émotions. **Compagnie Romual sans D** Chorégraphie et interprétation : Romual Kabore Création musicale et interprétation : Thierry Ronget Création lumière : Sam Mary Scénographie : Dao Sada Conseil artistique : Dalila Khatir et Herman Diephuis Texte : Aristide Tarnagda Voix off : Charles Ouattara Musique audio : Momo Wandel Soumah (Félenko yéfé) Production : Compagnie Romual, sans D

Et si je dansais est une lettre adressée à l’oncle décédé du chorégraphe, et représenteson parcours de deuil et de résilience

La Rotonde – INSA Lyon 14 – 16 avenue des arts 69100 villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T19:19:00 2022-03-29T20:45:00