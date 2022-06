Et si Garonne m’était contée…

Et si Garonne m’était contée…, 9 juillet 2022, . Et si Garonne m’était contée…



2022-07-09 – 2022-07-09 8 8 EUR L’histoire de « Garonne » en images racontée et chantée par « Les Ans chantés du 47 ».

Réservations au 06.89.05.60.51. L’histoire de « Garonne » en images racontée et chantée par « Les Ans chantés du 47 ». Réservations au 06.89.05.60.51. L’histoire de « Garonne » en images racontée et chantée par « Les Ans chantés du 47 ».

Réservations au 06.89.05.60.51. Les Riverains de la Jorle dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville