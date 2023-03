Et si c’était elle ? THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Et si c'était elle ? THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 21 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 21:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. CAREYMAN PRODUCTIONS PR2SENTE **L'HISTOIRE VRAIE D'UNE RENCONTRE VIRTUELLE PAS COMME LES AUTRES**Franck est désinvolte, superficiel, sans ambitions… Il passe la majorité de son temps à flirter. Au-delà d'une affection qu'il cherche par tous les moyens à combler, il a également besoin d'un toit pour dormir. Il multiplie donc les rencards (dans l'unique but de dormir dans un lit) jusqu'au jour où il croise, via un site de rencontre, le chemin de Léopoldine; jeune demoiselle au visage lumineux, pétillante, mais qui hélas est atteinte d'un handicap majeur.

Votre billet est ici

