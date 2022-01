Et si au clair de lune Atelier du Plateau Paris Catégories d’évènement: île de France

Et si au clair de lune Atelier du Plateau, 27 janvier 2022, Paris.

Fille d’immigrés prolétaires, passionnée et déterminée, Donia Berriri nous raconte l’histoire d’un rêve qui se réalise. Elle qui s’est baptisée Achille, hommage au premier prénom méconnu de Claude Debussy, se met à dialoguer par son chant et son piano avec l’oeuvre de ce compositeur qui l’a façonnée. Dans un monde onirique et crépusculaire qu’elle construit avec son complice Thomas Caillou, les bruits de la mer s’accordent à ceux des touches du clavier. La puissance poétique et créatrice de Debussy y croise les influences de Björk, Barbara ou encore Oum Khaltoum. Un spectacle en forme de voyage apatride, libre comme un ciel étoilé Textes et musiques : Donia Berriri, Claude Debussy – Mise en scène, dramaturgie : Julie Moulier – Création son : François Gueurce – Lumières, scénographie : Jimmy Boury – Costumes : Luiza Kitar avec : Achille (alias) Donia Berriri, piano, synthétiseurs, voix, Thomas Caillou, guitare, percussions, voix Dans le cadre du festival Autour d’un quart. Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019 Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau Clubbing

