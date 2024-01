Et si Andersen m’était conté Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, mercredi 14 février 2024.

Et si Andersen m’était conté Œuvres pour piano à deux et quatre mains de Florent SCHMITT, Sergueï BANEVICH et Sergueï BORTKIEWICZ.

Coordination artistique Marie-Lisa MANOHA et Charles COMPAGNIE Mercredi 14 février, 19h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Et si l’on faisait la connaissance de Hans Christian ANDERSEN, auteur et poète rêveur ?

Et si ANDERSEN croisait la route de l’un de ses personnages, le petit elfe Ferme-l’Œil ?

Et si les deux s’engageaient sur une promenade musicale à travers un paysage de contes ? Et s’ils rencontraient en chemin le rossignol de l’empereur de Chine, la princesse au petit pois ou le vilain petit canard ?

Et si… ?

Et si Andersen vous était conté, grâce aux élèves et étudiants des classes de piano et de théâtre ?

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

