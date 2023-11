Et puis Théâtre Dunois Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Et puis Théâtre Dunois Paris, 3 février 2024, Paris. Du samedi 03 février 2024 au mercredi 14 février 2024 :

dimanche

de 11h00 à 11h45

samedi

de 17h00 à 17h45

mercredi

de 15h00 à 15h45

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

C’est l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi hommes – mi outils. La montagne est découpée, le chant de la forêt est remplacé par des sons percussifs, la nature s’efface pour laisser place à une gare et au béton. Entre réalisme et créatures fantastiques, cette traversée onirique

explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

Elle nous interroge sur l’avenir de notre monde et ce que nous voulons

en faire. Sans mots ou presque, chaque tableau décline toute la

subtilité et l’originalité du travail graphique d’Icinori. Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss 75013 Paris Contact : https://www.theatredunois.org/la-saison/et-puis +33145847200 reservation@theatredunois.org

