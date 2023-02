Et puis s’en vont | Festival Les P’tites Tommettes, 24 février 2023, Saint-Maximin .

Et puis s’en vont | Festival Les P’tites Tommettes

15 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

2023-02-24 17:00:00 – 2023-02-24 17:30:00

Saint-Maximin

Oise

5 5 Festival « Les P’tites Tommettes » 2023

Création

MOMENT DE DÉLICATESSE DANSÉE PARTAGÉE / DÈS 1 AN

Vendredi 24 février 17h

À la salle Aragon, Saint-Maximin

Des mains qui regardent, des yeux qui caressent et un océan d’émotions. Et s’il ne s’agissait tout simplement que de partir à la découverte de soi ? Deux danseuses se cherchent et s’accompagnent dans cette valse de relations humaines et cette exploration de soi. Un univers doux et musical à vivre ensemble qui nous rappelle le besoin que nous avons les uns des autres pour grandir.

Mise en scène et scénographie Valérie Fernandez

Tarif unique

5 € par personne

Dès 1 an

Durée :30 min

Lieu:

Salle Aragon

15 rue Jean Jaurès

60740 Saint-Maximin

Renseignements au 03 44 24 01 01 ou accueil@faiencerie-theatre.com

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 http://www.faiencerie-theatre.com/Etpuissenvont.html

Jean-Marie Siraut

Saint-Maximin

