Rendez-vous **mercredi 13 avril** 2022 à 14h30 à la **salle du Vigean d’Eysines** pour la pièce _Et puis on a sauté !_ Avec ce spectacle, la Compagnie de Louise aborde avec subtilité les angoisses, les peurs et les questions des petits sur la vie, l’absence, la disparition (des parents), l’amour… à travers le récit de deux enfants tombés accidentellement dans un trou noir spatio-temporel. Destinée aux enfants dès 8 ans, cette pièce rythmée et drôle propose un voyage initiatique pour les aider à grandir mais aussi accompagner les parents dans cette phase de découverte du monde. **_Et puis on a sauté !_** **la Compagnie de Louise** **Mercredi 13 avril 2022 – 14h30** **Salle du Vigean** Arrêt tram D “Simone Veil” Achetez vos places en ligne sur [www.eysines-culture.fr/et-puis-on-a-saute-la-compagnie-de-louise](http://www.eysines-culture.fr/et-puis-on-a-saute-la-compagnie-de-louise)

Tarif unique : 7€

Un voyage initiatique pour aider à grandir

