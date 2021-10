Et puis ça passe Le Grand-Pressigny, 16 octobre 2021, Le Grand-Pressigny.

Et puis ça passe 2021-10-16 20:00:00 – 2021-10-16 22:00:00

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny

12 EUR Dernière pièce de théâtre écrite et mise en scène par Irulaane (Lauriane Renaud) pour deux comédiens (Elodie Goncalves et Thierry Vermote) sur le thème de la rencontre.

Cette nouvelle création est coproduite par les compagnies Irulaane et Diseurs-5.

Deux âmes égarées en attente d’un train en retard se rencontrent et se parlent : de leur vie, de leurs doutes, de leurs espoirs, de leurs craintes, de leurs remords…

Elle : Lise, 28 ans, attend le train qui la conduit à son weekend de fiançailles, une inexplicable angoisse au ventre.

Lui, Adrien, la cinquantaine, se rend à l’anniversaire du petit fils de 3 ans qu’il n’a encore jamais vu, trainant pieds et mal-être.

Pourquoi prendre ce train plus qu’un autre ? Parce que la vie… c’est comme une gare : tout est dans le choix de la rame…

n.chollet@wanadoo.fr +33 6 81 20 59 37 https://irulaane.fr/

Office de tourisme Loches TCL

dernière mise à jour : 2021-09-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire