Et pourtant j’ai besoin d’amour, des hommes ont écrit à Menie Gregoire 100 ECS Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Du jeudi 25 janvier 2024 au samedi 03 février 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant

La masculinité va souvent de pair avec la rétention d’affection, une résistance face aux conversations profondes et intimes.

Ce spectacle veut faire entendre des paroles d’hommes et requestionner leur place dans notre société. Parfois la souffrance vécue par certains hommes peut servir de catalyseur pour attirer l’attention sur la nécessité de changement. De là est née l’idée d’aller chercher les lettres d’hommes envoyées à Menie Grégoire, animatrice de radio sur RTL entre 1967 et 1981. Ils vont parler de leur solitude, d’amour blessé et de sexualité.

La virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l’assignation à la féminité.

Virginie Despentes

Avec: Florent Houdu, Sophie-Anne Lecesne, Adrien Michaux

Scénographie: Sarah Garbarg

Création lumière: Léo Lequesne

Création Sonore: Nicolas Roth

Production: l’.affabulerie

CONCEPTION & MISE EN SCÈNE D’ÉTIENNE COQUEREAU

Ce projet bénéficie de la Bourse Adami Déclencheur et de l’aide de La Fondation La Poste et du soutien de La Touline à Azay sur Cher, La Bargede Morlaix et Le Colombier à Bagnolet Spectacle à partir de lettres écrites par des hommes entre 1967 et 1973 à Menie Grégoire pour son émission « Allo Menie » sur RTL, ainsi que d’interviews et écrits deMenie Grégoire

Durée : 1h25

100 ECS 100, rue de Charenton 75012 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/et-pourtant-jai-besoin-damour-des-hommes-ont-ecrit-a-menie-gregoire

L’affabulerie