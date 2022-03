Et Pourquoi Pas en Famille ? Pourquoi Pas ? Café Culturel, 12 mars 2022, Bordeaux.

Le Pourquoi Pas et les étudiants Carrières Sociales sont heureux de vous proposer une journée et soirée spéciale pour les familles ! KIDS FRIENDLY ++++ 15h : ouverture des portes, jeux, goûter 15h30 : Les Souffleurs de Nuages vous proposent la Boîte à Souvenirs, un spectacle improvisé qui mêle théâtre dessin et musique, à partir des souvenirs des enfants. Tarif : AU CHAPEAU 17h : Concert “Les drôles 2 dames” : Deux chanteuses et guitaristes qui vous proposent des reprises de musiques populaires ! Tarif : AU CHAPEAU De 16h à 19h Maquillage, PhotoBooth, jeux géants, jeux de société, activités manuelles et créatives. Tarif : PRIX LIBRE 19h-22h : La Boum pour les enfants ! Nos DJs vous préparent une playlist pour faire danser les petits et grands ! GRATUIT 22h30 : Silent party, on continue la Boum avec trois playlists, les enfants, les adultes, tout le monde peut faire la fête ! 5€ pour un casque (gratuit pour les moins de 12ans) Pensez à prendre de la monnaie pour remercier les artistes au chapeau ! Cocktails sans alcool, crêpes, fondants Dans les locaux de l’Union Saint Jean – 97 rue Malbec Pour venir : Tram C arrêt gare ? Bus 1 : Arrêt Meunier Bus 9 : Arrêt Billaudel ? Garage à vélo ? 8 min à pied de la Gare Saint Jean?‍♂️

