Et pourquoi pas à Saint Caprais Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Et pourquoi pas à Saint Caprais Val-de-Livenne, 12 février 2022, Val-de-Livenne. Et pourquoi pas à Saint Caprais Val-de-Livenne

2022-02-12 09:30:00 – 2022-02-12 12:00:00

Val-de-Livenne Gironde Val-de-Livenne EUR 0 Le GDAR et le champs des possibles vous propose des ateliers autour du développement durable. De 9h30 à midi activités sans réservation : atelier couture, bee-wrap, fabrication de cosmétiques, restauration de chaises et activités enfants.

De 10h à 12h : atelier revalorisation d’objets sur réservation. Le GDAR et le champs des possibles vous propose des ateliers autour du développement durable. De 9h30 à midi activités sans réservation : atelier couture, bee-wrap, fabrication de cosmétiques, restauration de chaises et activités enfants.

De 10h à 12h : atelier revalorisation d’objets sur réservation. Le GDAR et le champs des possibles vous propose des ateliers autour du développement durable. De 9h30 à midi activités sans réservation : atelier couture, bee-wrap, fabrication de cosmétiques, restauration de chaises et activités enfants.

De 10h à 12h : atelier revalorisation d’objets sur réservation. Canva OT TO

Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne/

Et pourquoi pas à Saint Caprais Val-de-Livenne 2022-02-12 was last modified: by Et pourquoi pas à Saint Caprais Val-de-Livenne Val-de-Livenne 12 février 2022 Gironde Val-de-Livenne

Val-de-Livenne Gironde