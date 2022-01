Et pourquoi pas, à Marcillac Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Et pourquoi pas, à Marcillac Val-de-Livenne

2022-02-12 14:30:00 – 2022-02-12 17:00:00

Le GDAR et le champs des possibles vous propose des échanges et débats, le temps d'un après-midi autour de l'obsolescence programmée et les solutions locales sur le prêt à jeter.

