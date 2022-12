Et pour quelques standards de plus Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Et pour quelques standards de plus Marseille 5e Arrondissement, 10 mars 2023, Marseille 5e Arrondissement . Et pour quelques standards de plus 33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

2023-03-10 20:00:00 – 2023-03-10

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 15 15 Avec au programme : Valérie d’Abrigeon (vocal), Sylvain Azard (Trompette), José Assa (Piano), Jean-Claude Boyer (Basse) et Fabrice Chanteloube (Batterie) Concert au théâtre du Tétard Et pour quelques standard de plus … Le 10 Mars 2023 à 20H Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/

Et pour quelques standards de plus Marseille 5e Arrondissement 2023-03-10 was last modified: by Et pour quelques standards de plus Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 10 mars 2023 33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône