Et Pour Quelques Standard de Plus… Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Et Pour Quelques Standard de Plus… Marseille 5e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement. Et Pour Quelques Standard de Plus… Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-03-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-19 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône 14 14 Toujours dans le cadre du 4e festival de jazz du mois de mars au Théâtre du Têtard, retrouvez sur scène :

Valérie d’Abrigeon, chant

Sylvain Azard, trompette

José Assa, piano

Jean-Claude Boyer, basse

Fabrice Chanteloube, batterie Concert dans le cadre du 4e festival de Jazz du mois de mars au Café-théâtre du Têtard. http://www.letetard.com/ Toujours dans le cadre du 4e festival de jazz du mois de mars au Théâtre du Têtard, retrouvez sur scène :

Valérie d’Abrigeon, chant

Sylvain Azard, trompette

José Assa, piano

Jean-Claude Boyer, basse

Fabrice Chanteloube, batterie Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/

Et Pour Quelques Standard de Plus… Marseille 5e Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Et Pour Quelques Standard de Plus… Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône