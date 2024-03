ET PLUS SI AFFINITÉS Centre d’art et de Culture Meudon, samedi 27 avril 2024.

ET PLUS SI AFFINITÉS Comédie de Olivier Ducray et Wilfried Méance avec Isabelle Carré… France – 2024 – 1H17 Samedi 27 avril, 17h00 Centre d’art et de Culture

Début : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:20:00+02:00

Usé par 25 ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée de Sophie d’inviter à dîner leurs voisins, n’enchante pas Xavier. Au contact de ce couple très amoureux et aux mœurs visiblement très débridées, Xavier et Sophie vont être poussés dans leur retranchement par une proposition quelque peu… indécente.

Prix du public, prix spécial du jury et prix d’interprétation pour Isabelle Carré et Bernard Campan au festival de l’Alpe d’Huez

Centre d’art et de culture

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France