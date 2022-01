Et pendant ce temps Simone veille ! Vourles Vourles Catégories d’évènement: Rhône

Et pendant ce temps Simone veille ! Vourles, 22 janvier 2022, Vourles.

2022-01-22 – 2022-01-23

Vourles Rhône Vourles EUR Une conférencière pétillante et intemporelle fait revivre avec humour et discernement, toutes les grandes étapes de l’évolution de la condition féminine de 1950 à nos jours, à travers 3 lignées de femmes. Défendre la cause des femmes, un sujet d’actualité communication@vourles.fr +33 4 78 05 12 05 Maison Forte 2, rue des Vallières Vourles

