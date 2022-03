Et pendant ce temps, Simone veille Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

Et pendant ce temps, Simone veille Villers-Saint-Paul, 5 mars 2022, Villers-Saint-Paul. Et pendant ce temps, Simone veille Villers-Saint-Paul

2022-03-05 – 2022-03-05

Villers-Saint-Paul Oise Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ? Oui, c’est possible ! Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille. De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes. Gratuit_ Sur réservation sur la billetterie “lespetitsbillets” via le site internet de la mairie:

https://www.villers-saint-paul.fr/agenda/lutte-contre-les-violences-intrafamiliales

Spectacle à 14h45 jusque 16h. Et avant:

A 14h15 – Présentation des spots réalisés par le CCAS de Villers-Saint-Paul sur les violences intrafamiliales en présence des participantes au projet. Et aussi: Exposition “Femme, la moitié du monde” dans le hall de la salle Salvador. Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ? Oui, c’est possible ! Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille. De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes. Gratuit_ Sur réservation sur la billetterie “lespetitsbillets” via le site internet de la mairie:

https://www.villers-saint-paul.fr/agenda/lutte-contre-les-violences-intrafamiliales

Spectacle à 14h45 jusque 16h. Et avant:

A 14h15 – Présentation des spots réalisés par le CCAS de Villers-Saint-Paul sur les violences intrafamiliales en présence des participantes au projet. Et aussi: Exposition “Femme, la moitié du monde” dans le hall de la salle Salvador. +33 3 44 66 32 55 https://www.villers-saint-paul.fr/agenda/lutte-contre-les-violences-intrafamiliales Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ? Oui, c’est possible ! Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille. De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes. Gratuit_ Sur réservation sur la billetterie “lespetitsbillets” via le site internet de la mairie:

https://www.villers-saint-paul.fr/agenda/lutte-contre-les-violences-intrafamiliales

Spectacle à 14h45 jusque 16h. Et avant:

A 14h15 – Présentation des spots réalisés par le CCAS de Villers-Saint-Paul sur les violences intrafamiliales en présence des participantes au projet. Et aussi: Exposition “Femme, la moitié du monde” dans le hall de la salle Salvador. Le Trait d’union Villers-saint-paul

Villers-Saint-Paul

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Paul Autres Lieu Villers-Saint-Paul Adresse Ville Villers-Saint-Paul lieuville Villers-Saint-Paul Departement Oise

Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-saint-paul/

Et pendant ce temps, Simone veille Villers-Saint-Paul 2022-03-05 was last modified: by Et pendant ce temps, Simone veille Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul 5 mars 2022 Oise Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul Oise