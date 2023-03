Et Pendant ce Temps Simone Veille ! – Théâtre de Passy, Paris THEATRE DE PASSY, 22 mars 2023, PARIS.

Et Pendant ce Temps Simone Veille ! – Théâtre de Passy, Paris THEATRE DE PASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 19:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE PASSY (L-D-21-611) PRESENTE : ce spectacle. Nom du spectacle : Et pendant ce temps, Simone veille ! Auteur : Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Trinidad. Comédiennes : Jihane Benlahcen, Marie Montoya, Hélène Serres, Vanina Sicurani Phrase d’accroche : Un spectacle désopilant sur l’histoire de la femme. Si, c’est possible ! Présentation du spectacle : Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 50 à nos jours, au travers de 3 lignées de femmes, sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille. De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes. Genre du spectacle : comédie Durée du spectacle : 85mn Dates et heures de représentation : 19h : les mercredis 18 et 25 janvier 2023 Les mercredis 1 et 8 février 2023, les mercredis 8 et 22 mars 2023 Et Pendant ce Temps Simone Veille !

Votre billet est ici

THEATRE DE PASSY PARIS 95 rue de Passy Paris

THEATRE DE PASSY (L-D-21-611) PRESENTE : ce spectacle.

Nom du spectacle : Et pendant ce temps, Simone veille !

Auteur : Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Trinidad.

Comédiennes : Jihane Benlahcen, Marie Montoya, Hélène Serres, Vanina Sicurani

Phrase d’accroche : Un spectacle désopilant sur l’histoire de la femme. Si, c’est possible !

Présentation du spectacle :

Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 50 à nos jours, au travers de 3 lignées de femmes, sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille.

De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes.

Genre du spectacle : comédie

Durée du spectacle : 85mn

Dates et heures de représentation : 19h : les mercredis 18 et 25 janvier 2023

Les mercredis 1 et 8 février 2023, les mercredis 8 et 22 mars 2023

.24.2 EUR24.2.

Votre billet est ici