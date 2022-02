Et pendant ce temps Simone veille ! Saint-Agathon Saint-Agathon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Et pendant ce temps Simone veille !

Le féminisme peut-il être drôle ? C'est tout l'enjeu de ce spectacle. Suite à l'affaire Strauss Kahn en 2011, Trinidad a eu l'idée de revisiter l'histoire de la condition féminine en France des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes, celles de Marcelle, France et Giovanna. L'ouvrière, la bourgeoise et la troisième issue de la classe moyenne qui semble s'être échappée d'un film de Jacques Tati.

La Grande Ourse, Saint-Agathon
18 mars 2022

