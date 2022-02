Et pendant ce temps, Simone veille ! Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine Catégories d’évènement: Port-Jérôme-sur-Seine

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle.

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la

procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté?

Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler les

dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de doutes et

surtout dans la quête d’une égalité hommes / femmes.

s.burel@pj2s.fr +33 2 35 31 30 43 https://www.3colombiers-gravenchon.fr/theatre

