Et Pendant ce Temps Simone Veille ! – La Comédie Bastille (Paris)

Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-08-29 21:00. Tarif : 38.3 à 38.3 euros.

CIBYL PRODUCTIONS (1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE : ce spectacle. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s'étend de la lutte pour l'avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par les interventions d'une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d'une égalité hommes / femmes qui s'est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup humour !

Accès handicapés, salle climatisée. Accès personnes à mobilité réduite : 01 48 07 52 07

LA COMEDIE BASTILLE PARIS
5, rue Nicolas Appert 75011

2023-04-07.

